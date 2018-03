15. 2. 2016 | ČTK, dab |Regiony

Stát by mohl odkoupit nebo směnit pozemky v muničním areálu ve Vrběticích, kterým v roce 2014 otřáslo několik výbuchů. Ve středu to vládě navrhne ministr obrany Martin Stropnický (ANO). O areál by se pak podle ministerstva obrany mohl starat státní podnik Vojenské lesy a statky. Armáda by areál mohla využívat mimo jiné pro výcvik s drony.