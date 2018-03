8. 12. 2016 | ČTK |Zprávy z domova

Jeden ze šéfů firmy Oleo Chemical Kamil Jirounek půjde na šest let do vězení kvůli kauze padělané směnky na 127 milionů korun. Pražský vrchní soud mu ve čtvrtečním odvolacím řízení o dva roky zmírnil původní trest. Rozhodnutí je pravomocné. Lze proti němu podat pouze mimořádný opravný prostředek, a to dovolání k Nejvyššímu soudu, které však nemá odkladný účinek. Jirounek vinu odmítá.