4. 11. 2016 |Ondřej Klapal |Zprávy ze světa

Na povrch Islandu se možná brzy dostane voda o teplotě až 600 stupňů Celsia, a to pokud se podaří do prosince vyvrtat asi pětikilometrový vrt, kterému se přezdívá nejžhavější díra na světě. Voda by mohla být časem využitá pro výrobu geotermální energie.