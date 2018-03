24. 6. 2013 |Lenka Jansová, kko |Zprávy z domova

Všeobecná zdravotní pojišťovna by se mohla do konce roku definitivně oddělit od firmy IZIP. Dnes to navrhl správní radě ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Elektronický portál, které teď spravuje IZIP a přes který pojišťovna komunikuje s pacienty i lékaři, by přešel pod VZP.