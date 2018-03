21. 5. 2014 | mkp, Iva Zítková |Regiony

Před budovou boletické základní školy v Děčíně stojí strážníci městské policie. Dohlíží na to, aby se dovnitř nedostal nikdo kromě dětí. Ředitel školy tak reagoval na časté konflikty s rodiči, kteří přiváděli ráno děti do školy. Minulý pátek spor mezi jednou z učitelek a matkou skončil násilím. Zákaz vstupu do školy ale vzbuzuje silné emoce u rodičů prvňáčků, kteří byli zvyklí své děti doprovázet do šaten nebo do tříd. Teď místo toho předávají děti učitelům pod policejním dohledem.