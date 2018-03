10. 2. 2015 |Mirko Vasić, Vojtěch Bureš |Fotbal

Mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let je na reprezentační úrovni největší možnou akci, kterou může Česko pořádat. Organizační výbor chce proto červnový šampionát udělat co nejlépe. A dnes se začaly prodávat na turnaj vstupenky.