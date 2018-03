17. 10. 2016 |Tomáš Kohout, Nikola Šrámková |Zprávy ze světa

Srbský fotbalista Vukadin Vukadinovič září v dresu Zlína a není vyloučené, že by mohl posílit i českou reprezentaci. Pokud by se mu to nakonec po složité proceduře povedlo, byl by i velkou výjimkou napříč všemi českými sporty.