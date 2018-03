2. 1. 2014 |Evelyna Kulíšková, kap, Veronika Hlaváčová |Zprávy z domova

Trezor, ve kterém včera explodovala výbušnina a zabila palestinského velvyslance, byl běžně využíván. Českému rozhlasu to řekl mluvčí velvyslanectví Nabil El Fahel, který tak vyvrátil tvrzení palestinského ministra zahraničí Rijáda Málikího, že trezor nikdo 20 let neotevřel. Do Prahy již přiletěli palestinští experti, kteří se budou podílet na vyšetřování.