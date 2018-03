1. 7. 2016 | ČRo, Barbora Kladivová |Ekonomika

Oproti době před dvaceti lety berou Češi více peněz, více se však také zadlužují nebo investují do nemovitostí. Vyplývá to ze srovnání dat z let 1995 a 2015, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Mění se také to, jak moc vydají domácnosti na jednotlivé položky, větší je třeba procento výdajů na bydlení, naopak menší část „spolkne“ jídlo či oblečení.