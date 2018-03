28. 2. 2016 |Ondřej Himmer |Zprávy ze světa

Ve Švýcarsku dnes probíhá referendum o snadnějším vyhošťování přistěhovalců, kteří poruší švýcarské zákony. Automatické vyhoštění bez možnosti odvolání by se podle návrhu mělo týkat i pachatelů drobných přestupků. K vyhoštění by tak mohlo stačilo opakované přistižení při rychlé jízdě. Za vraždu by vyhoštění následovalo hned po vykonání trestu.