8. 6. 2014 | ČTK, Jakub Zajíček |Zprávy ze světa

Rodiče amerického vojáka Boweho Bergdahla dostávají výhrůžky smrtí. Pro americkou CNN to uvedl mluvčí FBI William Facer. Jakékoli detaily ale odmítl upřesnit, stejně tak i povahu a vážnost těchto hrozeb. Bergdahl strávil pět let v zajetí, afghánské hnutí Taliban ho propustila výměnou za pět svých členů. Podle některých by měl být uvítán v USA jako hrdina, bývalí kolegové z jednotky v Afghánistánu ho ale naopak obvinili z dezerce.