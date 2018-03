vyjednávání

31. 10. 2013 | Český rozhlas, Martin Křížek, Věra Masopustová, Marína Dvořáková |Zprávy z domova

ČSSD dala veškeré vyjednávací pravomoci o nové vládě do rukou svého předsedy, a to až do 10. listopadu, kdy se uskuteční schůzka ústředního výkonného výboru. Pak teprve grémium ustanoví a rozšíří vyjednávací tým. Na brífinku po jednání grémia to uvedl Bohuslav Sobotka.