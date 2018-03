20. 4. 2016 | ČTK |Zprávy ze světa

Francouzská vláda navrhuje prodloužit výjimečný stav zavedený loni v listopadu po pařížských teroristických útocích o další dva měsíce, tedy do 26. července. Podle agentury AFP to dnes oznámil francouzský premiér Manuel Valls, který to zdůvodnil fotbalovým mistrovstvím Evropy. To pořádá Francie od 10. června do 10. července.