10. 2. 2016 | ČTK, ČRo |Zprávy z domova

Prezident Miloš Zeman potvrdil, že Česko zaplatilo za dvě unesené Češky v Pákistánu výkupné. Částka se podle jeho informací pohybovala kolem 150 milionů korun. Od řady předních politiků Zeman za svá slova sklidil kritiku, prý by o informacích tohoto druhu neměl mluvit. Prezident na to reagoval tak, že pouze citival veřejně dostupné zdroje. Obě unesené ženy se do Česka vrátily loni v březnu. V zajetí strávily dva roky.