23. 1. 2017 |Martin Knitl |Zprávy z domova

Využít své programátorské znalosti a pomoci přitom dalším lidem chce student 2. ročníku doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě Jakub Skácel. Společně s dalšími pomocníky chystá počítačový program, který by měl odhalit riziko mozkové mrtvice. Zjednodušilo by to rozhodování doktora, zda pacienta na operaci poslat.