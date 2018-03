3. 3. 2016 |Štěpán Macháček |Zprávy ze světa

Sýrie se ocitla bez proudu a na čas přestal fungovat také internet. Syrské úřady vyšetřují, co mohlo být příčinou celostátního výpadku. Podle ministerstva energetiky se postupně daří dodávky elektřiny obnovovat a do půlnoci by měly být zpět na původní úrovni. Internetová síť už je údajně v provozu.