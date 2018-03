výročí narození

27. 9. 2014 |Klára Fleyberková |Literatura

Josef Škvorecký by se dnes dožil 90 let. Do dějin literatury se zapsal desítkami románů, esejů a scénářů. Jeho díla vyšla v nespočtu světových jazyků, sám byl ale také vydavatelem a překladatelem. Zemřel na počátku roku 2012 v kanadském Torontu, kde se svou manželkou žil už od 70. let.