1. 5. 2011 |Alžběta Rákosová |Zprávy z domova

Vládní komise připraví do konce května nový návrh vyrovnání s církvemi. V České televizi to řekl ministr kultury Jiří Besser. Variantou je podle něj vrátit více majetku na úkor peněz. Podle Bessera by se to týkalo lesů či pozemků.