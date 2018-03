2. 8. 2014 |Martin Charvát, Vojtěch Bureš |Ostatní sporty

Do vysílání Českého rozhlasu a Radiožurnálu především tradičně patří sportovní přenosy, které nově můžete poslouchat i na internetu. Dnes je to ale devadesát let od chvíle, co jsme jako vůbec první rozhlas v Evropě, vysílali sportovní utkání. A náhoda tomu pomohla, že to bylo z boxerského utkání.