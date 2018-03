16. 6. 2012 |Tomáš Kohout, Tereza Jelínková |Atletika

Do ruky si vezměte časový pořad, do druhé vizitky atletů a vyrazte na republikový šampionát do Vyškova. Ta kombinace se vám bude hodit. Pokud byste se totiž měli řídit podle obvyklých disciplín závodníků, pak byste se divili, že běží třeba o kolo méně.