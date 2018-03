Vysoká škola báňská - Technická

13. 2. 2012 |Ondřej Černý, Simona Bartošová |Zprávy z domova

Ušetřit a nabídnout novou kvalitu. To je cíl plánované fúze dvou ostravských univerzit. Už za tři roky by tak ze sloučení Ostravské univerzity a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava mohl vzniknout jeden ústav. Zelenou sloučení dává i ministerstvo školství, které letos na projekt poskytne 40 milionů korun. Celkem by fúze měla stát 120 milionů korun. Cílem je vznik třetí největší univerzity v Česku a vědecko-výzkumného centra.