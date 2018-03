vysokoškoláci

24. 2. 2013 |Klára Bílá |Zprávy z domova

Studenti vysokých škol si plánují kariéru ve špičkových firmách. Vyplynulo to z ankety České studentské unie mezi 10,5 tisíci vysokoškoláky. Technici chtějí do Škody Auto, ekonomové by nejraději pracovali ve společnosti PWC, právníci by šli nejraději pracovat do advokátní kanceláře Allen & Overy.