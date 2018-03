výtržnictví

1. 8. 2015 |David Koubek |Zprávy ze světa

Největší brazilský federální stát São Paulo se pouští do boje proti fotbalovým výtržníkům. Násilnostem během zápasů chce předcházet pomocí elektronických náramků, které by problémovým fanouškům zabránily ve vstupu na stadiony. Celkem chtějí úřady nakoupit 7000 přístrojů a začít je používat nejpozději do dvou měsíců.