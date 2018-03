výtržnosti

28. 7. 2014 |Olga Štrejbarová |Regiony

S létem opouští řada bezdomovců na Vysočině azylové domy a přesouvá se do ulic. To, co ušetří na nájemném, nezřídka propíjejí. Nejtíživěji to zřejmě pociťují obyvatelé Jihlavy. Městská policie tam musí řešit problémy s opilými bezdomovci, kteří obtěžují kolemjdoucí, doslova každý den.