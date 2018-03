3. 9. 2016 |Evelyna Kulíšková |Zprávy z domova

Skoro čtvrtina dětí letos nastupuje do školy s nadváhou. Z průzkumů to zjistila iniciativa Vím, co jím a piju, která proto společně se Státním zdravotním ústavem připravila nový projekt Fandíme zdraví. Cílí na školy a rodiče, kterým nutriční specialisté zdarma poradí, jak dodržovat zdravou výživu a víc se hýbat. Do dvouleté kampaně, kterou podpořilo hlavní město a ministerstvo zdravotnictví, se od září zapojilo už prvních 16 škol z Prahy, středních a jižních Čech.