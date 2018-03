Londýn| 24. 7. 2017 |ČTK |Příroda

Oblíbený animovaný film Hledá se Nemo by skončil docela jinak, pokud by odrážel skutečný život rybek klaunů. Než by se Nemo a jeho otec Marlin vrátili z výpravy přes oceán, byla by z Marlina matka.