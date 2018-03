25. 1. 2016 | mka, Tereza Chlubná |Zprávy z domova

Pět zaměstnanců Všeobecné zdravotní pojišťovny se mohlo dostat do střetu zájmů, když si nechali firmou Hewlett-Packard zaplatit zájezd do rakouských Alp. Firma přitom od pojišťovny dostávala lukrativní zakázky bez otevřené soutěže. Do ukončení auditu proto bude pětice zaměstnanců na dovolené.