12. 1. 2017 | ČTK

Mezinárodní olympijský výbor diskvalifikoval z her v Pekingu 2008 trojici domácích olympijských vítězek ve vzpírání Cchao Lej (váha do 75 kg), Liou Čchun-chung (do 69 kg) a Čchen Sie-sia (do 48 kg).