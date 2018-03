19. 8. 2015 |Martin Dorazín, Jan Prokeš |Zprávy ze světa

Ruský soud poslal na 15 let do vězení důstojníka estonské tajné služby Estona Kohvera za špionáž. Muže zatkli Rusové loni v září na hranici obou zemí. Podle Moskvy se agent na ruském území snažil o výzvědnou činnost. Estonec ale tvrdí, že plnil úkoly při boji s pašeráky a do Ruska ho unesli.