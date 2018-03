28. 12. 2016 | ČTK, VM |Ostatní sporty

Rusko poprvé přiznalo, že v zemi existoval státem řízený dopingový program. V rozhovoru pro list The New York Times to uvedla výkonná ředitelka národní antidopingové agentury RUSADA Anna Anceliovičová. Ministr sportu i mluvčí Kremlu ale zapojení státních institucí do dopingového systému popřeli. Agentura následně vydala prohlášení, že slova její šéfky byla vytržena z kontextu.