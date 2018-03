18. 9. 2015 |Jiří Hošek, Vojtěch Man |Ostatní sporty

Světové ragby se vrací do země, kde na hřišti jedné chlapecké školy v první polovině 19. století vzniklo. Anglie a Wales hostí ode dneška světový šampionát, který na Britských ostrovech poutá mimořádnou pozornost. Na ostrovech jde o sportovní událost číslo jedna celého roku. Z ciziny by na turnaj, který potrvá až do konce října, mělo přijet půl milionu lidí.