3. 2. 2016 | ČTK, ČRo, msk |Zprávy ze světa

Evropské státy by se měly začít připravovat na ochranu svých obyvatel před virem zika. Uvedla to dnes ředitelka evropské pobočky Světové zdravotnické organizace (WHO) Zsuzsanna Jakabová. Virus, který pravděpodobně způsobuje vývojovou poruchu mozku lidských plodů, se v Evropě sice zatím nepřenáší, s příchodem jara a léta by se ale situace údajně mohla změnit.