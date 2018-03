18. 1. 2017 |Matěj Štýs |Zprávy ze světa

Zakladatel serveru WikiLeaks Julian Assange je údajně připravený vzdát se Spojeným státům, pokud se americké úřady zaručí dodržovat jeho práva. Oznámil to na twitteru poté, co americký prezident Barack Obama zmírnil trest pro Chelsea Manningovou, kterou soud poslal do vězení na 35 let za vyzrazení utajovaných amerických dokumentů serveru WikiLeaks.