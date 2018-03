3. 10. 2016 |Pavel Polák |Zprávy ze světa

Před 26 lety se sjednotilo západní a východní Německo. Ovšem i po více než čtvrtstoletí je nová spolková republika stále rozdělená. Podle aktuální zprávy o stavu německé jednoty jsou to nyní zejména narůstající xenofobní tendence na východě země, které opět zdůrazňují hranici mezi východním a západním Německem. A jak varuje vládní zmocněnkyně Iris Gleickeová, může to mít do budoucna vážné důsledky.