30. 5. 2011 |Marián Vojtek, Magda Partyka |Ekonomika

Banky se chystají výrazně vylepšit zabezpečení svých internetových služeb. Souvisí to s masivním rozšířením chytrých mobilů. V zahraničí se už totiž objevily první případy, kdy se zloději nabourali lidem, kteří pro přístup do banky služby smartphonů využívají, do jejich účtů. Upozornily na to dnešní Hospodářské noviny.