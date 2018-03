Bern| 8. 5. 2017 |Štěpán Sedláček |Příroda

Čtyři tisíce děl. I tak by mohla vypadat baterie, která by ochránila švýcarský ledovec Morteratsch před oteplováním. Vědci v Alpách zkoušejí, jestli by umělý sníh nemohl posloužit i k ochraně ledovců.