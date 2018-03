19. 12. 2014 |Petra Benešová |Regiony

Při záchraně lidského života jde vždy o minuty. Pražské sanitky zvládnou být na místě většinou do osmi minut. Do centra dojedou i v polovičním čase. Naopak na periferii hlavního města jim trvá cesta i dvacet minut. Ukazují to podrobné statistiky, které zpracoval tým datažurnalistů Českého rozhlasu. V loňském roce vyjeli lékaři k více než sto tisícům případů.