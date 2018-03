20. 10. 2014 |Lenka Kabrhelová, Simona Bartošová |Zprávy ze světa

Školy v New Yorku se dál potýkají s násilím, konkrétně se zbraněmi mezi studenty. Podle nových policejních statistik jich zabavily jen během loňského roku mezi žáky a studenty přes 1200. Nejmladšímu dítěti, které si se svačinou přineslo do školy také zbraň, bylo pouhých 10 let. Nejčastěji jde o nože.