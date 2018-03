4. 12. 2016 |Tomáš Bystrý |Zprávy z domova

Shahram Abdullah Zadeh půjde opět do vazby. Rozhodl o tom Městský soud v Brně. Iránského podnikatele s českým pasem obvinil státní zástupce z ovlivňování svědka a křivého obvinění. Zadeh je spolu s dalšími lidmi obžalovaný z daňových úniků. Státu tím údajně způsobil škodu dvě a půl miliardy korun. Za to mu hrozí až třináct let vězení.