12. 12. 2013 |Iva Havlíčková, dab |Regiony

Přes šest miliard korun aktuálně dluží město Ostrava. Na jednoho obyvatele je to v přepočtu zhruba 20 tisíc. A sotva město ušetřilo a část dluhů smaže, už míří do banky pro další miliardu korun. Podle vedení Ostravy je to nutné kvůli získání dotací.