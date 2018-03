Zahraniční Čech

28. 9. 2012 |Robert Mikoláš, ak |Zprávy z domova

V anketě o Zahraničního Čecha roku 2012 zvítězila zakladatelka hnutí Stonožka Běla Gran Jensenová. V roce 1969 emigrovala do Norska a po listopadové revoluci se rozhodla pomáhat českému zdravotnictví. „Máme za sebou 22 let, nic nekončí a je to krásné,“ říká Běla Gran Jensenová.