zahraniční obchod

27. 10. 2014 |Marcel Šulek, Petr Kočí |Zprávy z domova

Za posledních patnáct let vyvezla Česká republika do Číny zboží za 235 miliard korun. Nejsilnější a zároveň nejrychleji rostoucí kategorií českého exportu jsou stroje a dopravní prostředky: čerpadla, ložiska, hřídele nebo spínače. V Číně také stoupají prodeje klíčového českého artiklu, osobních automobilů. Protože je však Škoda Auto vyrábí přímo na čínskému území, do exportní statistiky se nepočítají – stejně jako například finanční služby nabízené na miliardovém trhu dceřinou společností PPF Home Credit China.