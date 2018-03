zahraniční politika

23. 6. 2015 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

Přijímání uprchlíků do Česka by mělo být dobrovolné a neměly by ho určovat kvóty Evropské unie. Při pravidelné schůzce o zahraniční politice se na tom na Pražském hradě shodli prezident s premiérem a šéfem české diplomacie. Stejně tak by se podle nich nemělo omezovat fungování českých ambasád v zahraničí.