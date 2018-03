31. 10. 2016 | ČTK |Příroda

V záhřebské zoologické zahradě v pondělí utekla do otevřeného prostoru mladá vlčice pocházející z Plzně. Podle deníku Jutarnji list „vzala do zaječích" poté, co byla vpuštěna do výběhu s vlkem, kterého zoo dostalo z Berlína a s nímž ji chovatelé chtěli spářit.