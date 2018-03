22. 9. 2012 |Václava Marešová |Ekonomika

Stále více Čechů nakupuje prostřednictvím slevových portálů. Letos by měl opět stoupnout objem peněz, který prostřednictvím těchto společností utratíme. V loni firmy nabízející slevové kupony vydělaly necelé dvě miliardy korun. Letos by to mělo být o jednu miliardu víc.