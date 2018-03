základní část

28. 2. 2013 |Aleš Procházka, Jakub Kanta |Hokej

Jste pověrčiví? I tato otázka zazněla při tiskové konferenci věnované zítřejšímu startu play off hokejové extraligy. Adresována byla zástupcům Zlína, kteří přijeli do Prahy, aby převzali Prezidentský pohár za prvenství v základní části soutěže. Ještě předtím ale ředitel extraligy Josef Řezníček připomněl, co ho v uplynulých týdnech a měsících nejvíc potěšilo.