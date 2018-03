základní školy

5. 1. 2012 | ČRo, Michaela Vydrová |Regiony

Nejpozději do konce března by se děti mohly vrátit do zavřených základních škol v Českých Budějovicích. Do té doby by měly skončit sanační práce, při kterých se odstraní azbestová vlákna. Magistrát chce na to příští týden vypsat výběrové řízení.