15. 3. 2017 |Petr Jadrný |Zprávy z domova

Prezident Miloš Zeman v nedělním rozhovoru řekl, že by uvítal možnost předkládat zákony, tedy takzvanou zákonodárnou iniciativu. Není to dobrý nápad, tvrdí ústavní právník Jan Kysela a senátorka a bývalá soudkyně Nejvyššího a Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Politolog Josef Mlejnek se ale domnívá, že v praxi by prezidentova iniciativa měla jen minimální efekt.