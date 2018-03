8. 12. 2015 | ČRo, Pavel Polák |Zprávy ze světa

V Berlíně budují kopii zámku, který už skoro 70 let neexistuje. Po válce z něj zůstaly jen trosky. Teď se do historického centra německé metropole opět vrací. A aby jeho kopie vypadala co nejvěrněji, potřebují stavitelé tři a půl milionu cihel a devět tisíc kubíků pískovce. Podle dochované předlohy z nich sochaři vyrábějí historickou zámeckou fasádu.