zaměstnavatelé

Stát možná omezí systém investičních pobídek. Nově by je mohly získat hlavně firmy, které vytvářejí vysokou přidanou hodnotu. A taky ty, které půjdou do regionů s velkou nezaměstnaností. Budoucnost pobídek ministerstvo průmyslu prodiskutuje i s agenturou CzechInvest. Pak by případný materiál dostala tripartita. Zástupci zaměstnavatelů a odborů se shodují, že Česko už nepotřebuje další montovny, ale špičková pracoviště.